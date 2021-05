في رصيده 5 جوائز غرامي.. السرطان يودي بحياة المغني بي جيه توماس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي المغني الأميركي بي جيه توماس، أول من أمس السبت، في منزله بمدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأميركية عن عمر يناهز الـ78 عاماً.

وأشارت تقارير إلى أن النجم الأميركي قد توفي جراء مضاعفات سرطان الرئة، الذي كان يعانيه.

وخلال مسيرته الفنية حاز توماس 5 جوائز “غرامي”، بين عامَيْ 1977 و1981، كما نال جائزة أوسكار عن أغنية فيلم Butch Cassidy and the Sundance Kid، المفعمة بالتفاؤل.

وعرفه الجمهور للمرة الأولى عام 1966، لكن الفضل في شهرته يعود إلى أغنية Raindrops Keep Falling On My Head عام 1969.

وكان توماس قد كشف، في مارس، عن أنه يعاني سرطان الرئة في مرحلة متقدمة.