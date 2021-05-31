ميريام فارس: كنت أرغب في أن أنجب بنتاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت ملكة المسرح ميريام فارس، عبر حسابها في “إنستغرام”، مقطعاً من فيلمها الجديد، الذي يحمل عنوان Myriam Fares the Journy، الذي توثق من خلاله رحلة حملها بطفلها الثاني “دايف” وتحضيرها لألبومها الجديد خلال فترة الحجر المنزلي.

وفي الفيديو، كشفت ميريام فارس عن أنها كانت تتمنى، هي وزوجها داني متري، أن ينجبا طفلة، خاصة أن لديهما صبياً، وقالت: “كان ع بالنا بنوت، إنو صبي وبنت حلويين، بس كلشي من ربنا منيح، بس المهم إنو تكون صحتون منيحة”.

وكشفت ميريام، أيضاً، أنها اكتسبت وزناً زائداً، خلال حملها الثاني، أكثر من حملها بطفلها الأول “جايدن”، وظهرت خلال الفيديو، تقول: “يا ظالمين حاج تطعموني”.

كذلك تحدثت ملكة المسرح عن التزامها التام بالحجر المنزلي، خلال تفشي فيروس كورونا المستجد، لهذا كانت تنتظر بشوق ذهابها للطبيب للتابع حالة جنينها، وبذلك تستغل الفرصة، وتتمكن من رؤية الناس في الشارع.

ومن المقرر عرض فيلم ميريام الوثائقي عبر شبكة نتفليكس، بتاريخ 3 يونيو المقبل.

وكانت ميريام قد كشفت عن أنها ستطرح ألبومها الجديد في 3 يونيو المقبل، بالتزامن مع عرض الفيلم الوثائقي على شبكة “نتفليكس” العالمية.