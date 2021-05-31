بأجواء الفرح والحب.. حاتم العراقي يطرح كليب أغنيته الجديدة “بعد حبني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان حاتم العراقي، عبر حسابه في “إنستغرام”، عن طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة “بعد حبني”، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، داعياً الجمهور لمشاهدته.

وشارك حاتم مقطعاً من الكليب، وعلق قائلاً: “جمهوري وحبايبي الغاليين شاهدوا أغنيتي الجديدة (بعد حبني) على قناتي الخاصة باليوتيوب.. كلمات: حازم جبر، ألحان: علي جاسم، توزيع: حسام الدين، إخراج: رندلي قديح”.

ونال المقطع نسبة مشاهدة عالية، فور طرحه بدقائق، وسط تفاعل كبير بين الجمهور الذين انهالوا بالتعليقات، مبدين إعجابهم بالكليب.

وظهر حاتم في الكليب وسط مجموعة من “الموديلز”، بينما حملت كلمات الأغنية والتوزيع إيقاعاً عراقياً خالصاً، فيما تم التصوير بمنطقة “البقاع” في لبنان، وسط أجواء مليئة بالفرح والحب.

يذكر أن الفنان حاتم العراقي (52 عاماً) من مواليد 20 مارس 1969، ولقب “بعندليب العراق”، وملك المواويل، واشتهر بغنائه الشجن والمواويل الحزينة.