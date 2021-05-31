كيف أطلت ديما قندلفت في أحدث ظهور لها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة السورية ديما قندلفت متابعيها، على “إنستغرام”، فيديو جديداً، يبدو من خلاله أنها خضعت لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور جرجس صليبا، لكن لم تكشف تفاصيلها بعد، واكتفت بنشر الفيديو وعلقت عليه: “دعنا نبدأ العمل”.

وأطلت النجمة بجمبسوت أنيق أبرز رشاقتها، وتميز بتصميم الكتفين الواسعين، أما الشعر فاعتمدت تسريحة الشعر المموج، ومكياج برونزي تماشى مع إطلالتها.

ديما قندلفت فنانة سورية تخرجت في كلية الاقتصاد من جامعة دمشق، وبدأت حياتها الفنية كمغنية في “فرقة جوقة الفرح”، ثم انتقلت إلى “فرقة قوس قزح”، قررت دخول مجال التمثيل، والتحقت في “المعهد العالي للفنون المسرحية”، وكان أول عمل تمثيلي لها في عمل مسرحي بعنوان “أغنية القمر”، توالت أعمالها وقدمت العديد من البطولات في التلفزيون والمسرح.

يذكر أن ديما قندلفت تألقت، العام الماضي، بدور “رانيا” الذي جسدته في مسلسل الهيبة بجزئه الرابع، والذي أطلق عليه اسم “الهيبة الرد”، وهو من بطولة تيم حسن، منى واصف، عادل كرم، أويس مخللاتي، وعبدو شاهين، وغيرهم.