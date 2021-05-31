شائعات جديدة تربط براد بيت بهذه النجمة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد حصوله على حضانة مشتركة بينه وبين زوجته السابقة أنجلينا جولي، وفوزه في معركته القضائية معها، بدأت الشائعات والأقاويل تظهر مرة أخرى حول ارتباط الممثل الشهير براد بيت بامرأة أخرى.

وأفادت عدة تقارير صحافية، نقلاً عن مصدر، أن الممثل الأميركي براد بيت شوهد في كواليس مهرجان الأوسكار وهو يغازل مواطنته المغنية والممثلة أندرا داي، وتبادلا أرقام الهواتف.

وذكرت، أيضاً، صحيفة “ميرور” البريطانية أن براد بيت أبدى اهتماماً بداي أثناء وجودهما في كواليس المهرجان في شهر أبريل الماضي، على الرغم من أنه يكبرها بأكثر من 20 عاماً، حيث تبلغ داي من العمر 36 عاماً، وبراد 57 عاماً.

وكانت داي موجودة في الحفل بعد تلقيها ترشيحاً لنيل جائزة الأوسكار، عن دورها في الفيلم الموسيقي الدرامي The United States vs. Billie Holiday.

ووفقاً للمصدر، فإن مجموعة من أصدقاء براد كانوا يتحدثون عن أنه وادي يشكلان ثنائياً رائعاً.

وكان براد متزوجاً في السابق من الممثلة الشهيرة جينيفر أنيستون، وانفصلا بعد ارتباط الأول بزميلته النجمة أنجلينا جولي، وبالفعل تزوجا، وبعد سنوات معدودة أعلن الثنائي انفصالهما، وبدأت معاركهما القانونية حول حضانة أطفالهما الستة.