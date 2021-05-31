عمرو واكد يشارك في أول فيلم ناطق بالإسبانية.. ويكشف عن شخصيته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان المصري عمرو واكد مشاركته في فيلم سينمائي جديد، يحمل اسم “بناة قصر الحمراء”، مبيناً أن هذا العمل يعد أول مشاركة له في فيلم ناطق باللغة الإسبانية.

وأكد عمرو أنه بدأ تصوير الفيلم في مدينة “غرناطة”، معقباً أنه يجسد دور لسان الدين بن الخطيب، وهو شاعر وحكيم من علماء الأندلس.

وكتب عمرو، في منشور له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “بدأت مؤخراً في مدينة غرناطة بإسبانيا تصوير دور الشاعر وحكيم علماء الأندلس لسان الدين بن الخطيب، في فيلم (بناة قصر الحمرا) إخراج إيزابيل فرناندز”.

وأضاف: “يعتبر أول مشاركة لي في عمل ناطق باللغة الإسبانية.. أتمنى يعجبكم الفيلم”.

يذكر أن عمرو واكد واجه، مؤخراً، أزمة مع الضرائب في بلاده، بعدما قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، في وقت سابق، بحبسه 6 أشهر ودفع كفالة 10 آلاف، كما قضت بتغريمه مبلغ 312 ألفاً و963 جنيهاً، ما يعادل مثل الضريبة المستحقة عليه، وإلزامه بالمصاريف لاتهامه بالتهرب من سداد الضرائب.