نادين نسيب نجيم تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على الإقامة الذهبية في الإمارات ومدتها 10 سنوات.

وتمنح التأشيرة الذهبية للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.



وعبرت نادين نجيم عن سعادتها بالحصول على الإقامة الذهبية، بنشرها صورة لإمارة دبي ويظهر فيها برج خليفة وأرفقتها بتعليق قائلة: "أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد ‎بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة".





وتابعت نادين: "كل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي ‎على دعمها للفنانين والمبدعين‎، وشكر خاص للسيدة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على حرصهم الدائم على تكريم الشخصيات المؤثرة في كل المجالات.. سعيدة جدا بوجودي في بلد الأمن والأمان دبي الإمارات".

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة منحت مؤخرا عددا من نجوم الفن في العالم العربي الإقامة الذهبية، تقديرا لعطائهم الفني ودعما للمبدعين في كل المجالات

وكانت آخر أعمال نادين نجيم على شاشة التلفزيون في رمضان الماضي، إذ شاركت في بطولة مسلسل "2020" بجوار قصي خولي وكارمن لبس ومن إخراج فيلب أسمر.