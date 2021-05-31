الفنانة درة تكشف حقيقة الحمل: احترموا حياتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حسمت الفنانة التونسية درة الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتظارها لأول مولود لها من زوجها رجل الأعمال المصري هاني سعد.

ونفت درة هذه الشائعة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وكتبت في منشور لها: "من فضلكم توقفوا عن نشر الشائعات عني، أنا لست حاملا ورجاء احترام حياتي الشخصية شكرا".

وانتشرت الشائعات بعد ظهور درة ببطن شبه منتفخ في حفل زواج ابنة المخرجة كاملة أبو ذكرى.

​وكانت الفنانة التونسية درة قدمت، الأحد، دليلا على أنها الزوجة الوحيدة لرجل الأعمال المصري ومصمم الديكورات المعروف، هاني سعد.





وأكدت درة، في ردها على متابعة عبر موقع "إنستقرام"، اتهمتها بأنها أصبحت شخصية شريرة بعدما خطفت زوجا من زوجته، قائلة إن "هذا الطلاق مثبت في عقد زواجها، وذلك لقطع الحديث تماما عن كونها الزوجة الثانية".

وشددت على أن عقد زواجها موثق ومسجل في تونس التي تمنع تعدد الزوجات، قائلة إن "الطلاق مكتوب في عقد الزواج ومفيش حد بينشر أوراقه الرسمية للناس وهي حاجة المفروض ما تخصهمش أساسا".

وكانت الفنانة درة احتفلت بزواجها من هاني سعد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وشاركت وقتها صورا لها من حفل عقد قرانها على عريسها المهندس المعماري المصري، هاني سعد، الذي تم في مدينة الجونة، واقتصر وقتها الحضور في عقد القران على الأهل وعدد من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه.

​انتقد عدد من مستخدمي مواقع التواصل وقتها زواج درة، مشيرين إلى أنها قد لا تتمكن من دخول تونس بعد الآن، لأن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات ويجرمه ما قد يعرضها إلى الملاحقة القضائية، بحسب قولهم.

من جهتها، أكدت درة، في تصريح حصري لإذاعة "موزاييك" التونسية أنها ليست الزوجة الثانية وأن زوجها انفصل عن زوجته الأولى قبل الزواج بها، داعية مروجي الإشاعات إلى الكف عن التطرق إلى حياتها الخاصة التي لا تعنيهم، وفق تعبيرها.