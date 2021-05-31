لوكسمبورج تهدي جناحها في "إكسبو 2020 دبي" للإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت لوكسمبورج عن إهداء جناحها في إكسبو 2020 دبي إلى الإمارات، في تأكيد على متانة العلاقات المتنامية بين البلدين.

وجاء الإعلان في الوقت الذي رحّبت فيه ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، بـ فرانز فايوت وزير الاقتصاد ووزير التعاون التنموي والشؤون الإنسانية في لوكسمبورج أثناء زيارته إلى دولة الإمارات.



وقالت الهاشمي : " لم تكن حاجة الناس والمجتمعات والشركات والدول أكبر مما هي عليه الآن للالتقاء وتبادل الأفكار من أجل مستقبل أفضل، وكل التقدير لقرار حكومة لوكسمبورج بإهدائها هذا الجناح المتميز إلى دولة الإمارات".

وأضافت " أن أفعالنا اليوم ستؤثر على البيئة التي نتركها لأطفالنا غدا، ويجسّد هذا العملُ الكريم مسؤوليتنا الجماعية في ترك أثر إيجابي دائم .. ستُبهر رؤيةُ لوكسمبورغ المبتكرة والمستدامة ملايين الزوار في إكسبو 2020 دبي، وستُلهم أجيالا قادمة بوصفها جزءا دائما من مدينة دستركت 2020 المستقبلية التي ستمثل مستقبل موقع إكسبو 2020 دبي".

وضمن وفد اقتصادي يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ناقش الوزيران أيضا رؤيتهما المشتركة للابتكار والتنمية المستدامة واستكشاف الفضاء والتعدين.

وتعد زيارة فرانز فايوت هي أول زيارة وزارية إلى جناح لوكسمبورج، الذي من المقرر أن يكتمل في موعد أقصاه منتصف يونيو، ويقوم الجناح، الذي يرفع شعار " لوكسمبورج الغنية بالموارد"، على فكرة شريط موبيوس – وهو شكل لا متناهٍ يجسّد انفتاح البلد وديناميّته والتزامه بالاقتصاد الدائري.

وقال فرانز فايوت : " سيكون إكسبو 2020 دبي منصّة فريدة للوكسمبورج للتعاون مع أبرز الدول المبتكِرة في أنحاء العالم وبناء شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة في المنطقة وخارجها، ويسعدنا أن نكون جزءا من إرث إكسبو عبر الإسهام بجناحنا، بوصفه أحد المباني المستدامة في الموقع وسيكون هذا الجناح منارة أمل لجميع زواره طوال فترة إقامة إكسبو الممتدة لستة أشهر ولزمن طويل في المستقبل".

وسيكون جناح لوكسمبورج المؤلف من ثلاثة طوابق مختبرا لإعادة النظر في الأسئلة الملحة المرتبطة بالموارد الطبيعية، حيث يضم ردهة خضراء تُعيد استخدام المياه المنتجة من أنظمة تكييف الهواء لري النباتات في أنحاء الجناح، وسيكون بوسع الزوار النزول من الطابق العلوي إلى القاع عبر زلاجة عملاقة، في إشارة ضمنية إلى المعرض السنوي الذي تقيمه البلاد.

وسيبقى نحو 80 في المائة من أبنية إكسبو 2020 دبي ضمن دستركت 2020، التي تقدم نموذج مجتمع عالمي للمستقبل يستخدم أحدث الابتكارات والعلوم والاستدامة من أجل بناء بيئة صحية أكثر نظافة وأمانا للعيش والعمل.