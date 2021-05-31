"باب الجحيم" أول إنتاج عربي يمزج بين الخيال العلمي والدراما والحركة على "شاهد VIP"

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دبي: أعلنت منصة "شاهد VIP"، عن انطلاق تصوير أول عمل درامي عربي من نوعه في المنطقة، بعنوان "باب الجحيم" يمزج بين الحركة والدراما في قالبٍ من الخيال العلمي وسط أجواء من التشويق والأحداث المليئة بالحركة والغموض، حيث تدور قصته الافتراضية في عام 2052.

ومن المنتظر أن يُعرض العمل على "شاهد VIP" خلال موسم الصيف، وذلك في التزامٍ من المنصة بتقديم نخبة أعمالها الأصلية وعروضها الأولى والحصرية على امتداد فصول السنة وشهورها، إن كان ذلك داخل الموسم الرمضاني أو خارجه.



وفيما يدير الدفة الإخراجية للعمل اللبناني المبدع أمين درة، الحائز على عدة جوائز في مهرجانات عالمية أبرزها جائزة Emmy Award، يضمّ العمل فريقاً فنياً عالمياً من المشاركين في صناعة كوكبة من أشهر إنتاجات هوليوود على غرار Dark Tower، وTomb Raider وغيرها. أما النصّ فكتبه كل من إيلي كيروز، فؤاد ارسانيوس، ودافيد لطيف وأشرَف على الكتابة كلّ من سعيد سرحان وباسم بريش والعمل من إنتاج "Cedars Art صباح أخوان".

يذكر أنه تم إنشاء استوديو ضخم خاص بالعمل يمتد على مساحة أكثر من 2000م مع بُنى تحتية وفوقية متكاملة تتناسب مع سير الأحداث التي تدور في بعض جوانبها داخل مدينة مستقبلية، إلى جانب سجن عملاق يتمتع بأعلى درجات الحراسة والأنظمة الالكترونية والرقمية وسواها من التفاصيل التكنولوجية المتلائمة مع رؤية العمل الفنية والدرامية.



واستقدَمت "Cedars Art صباح أخوان" خبراء عالميين في الفنون القتالية، متخصّصين في تدريب وتصميم وإدارة المعارك في السينما العالمية، وذلك لتنفيذ مشاهد الأكشن القتالية وتدريب الممثلين عليها.

ويضم طاقم العمل مجموعة من الممثلين والممثلات الشباب الذي يلعبون أدواراً رئيسية، إلى جانب وجوه أخرى معروفة، وذلك في توجّه من "شاهد VIP" للاستثمار في المواهب والطاقات الشابة من منطقتنا، وبالتالي رفد الصناعة الإنتاجية بوجوه جديدة من نجوم ونجمات المستقبل.

تم تنفيذ المشاهد باستخدام أحداث التقنيات الإنتاجية السمعية والبصرية المستخدمة في كبرى الاستوديوهات العالمية، إضافةً إلى آخر التقنيات المونتاجية أو ما يُعرف بتقنيات "ما بعد الإنتاج" وذلك لناحية ألوان الصورة وإعداداتها والمؤثرات البصرية والغرافيك في مشاهد الأكشن وغيرها.. إلى جانب الاستعانة بفريق متخصص في تصميم الأزياء والملابس والديكورات الخارجية والداخلية.

الجدير ذكره أن موسم الصيف سيكون حافلاً على منصة "شاهد VIP" التي تستعد لإطلاق عدد من الأعمال الأصلية والعروض الأولى بموازاة "باب الجحيم"، والتي سيُعلن عنها تباعاً خلال الفترة القادمة.

