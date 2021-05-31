سمية الخشاب تطرح الإعلان الترويجي لمهرجان "أوعدك" مع عمر كمال

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"الخليج 365": طرحت الممثلة والمغنية المصرية سمية الخشاب الإعلان الترويجي لجديدها الذي يجمعها بمغني المهرجانات عمر كمال ويحمل عنوان "أوعدك" من كلمات والحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو.

وكانت الخشاب قد انتهت من جلسة تصوير خاصة ستستخدم صورها في مونتاج فيديو كلمات أغنية "أوعدك"

وعن جديدها تقول الفنانة المصرية: "أنها أغنية خفيفة وكوميدية إلى حد كبير، وتدور قصتها حول شاب يطلب يدها لتواجهه بالعديد من الطلبات لتحقق أحلامها".

وتقول كلمات الديو: "عمري في يوم ياحبيبتي مخونك.. هفضل جمبك بقى وأصونك..بعشق اسمك كلك لونك..لما تبوصيلي بقى بعيونك".

يذكر أن الخشاب شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان.