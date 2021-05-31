سميرة سعيد تروج لجديدها "اتنين بالليل"

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"الخليج 365" من بيروت: تستعد الفنانة المغربية سميرة سعيد لإطلاق أغنية منفردة جديدة تحمل عنوان "اتنين بالليل" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

حيث نشرت عبر مختلف حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي الملصق الترويجي للعمل الجديدمشوقة جمهورها له.

يذكر أن الفنانة القديرة كانت قد حققت نجاحاً جديداً بعد طرحها مؤخرًا أغنية بعنوان "متاهة" وهي ثاني أغنيات ألبومها المنتظر. من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هاني.