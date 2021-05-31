شكرا لقرائتكم خبر عن نجل إيناس عز الدين يجرى عملية خطيرة فى المخ.. ونهال عنبر تطالب بالدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الفنانة نهال عنبر، المسئولة عن الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية، بالدعاء لأبن الفنانة إيناس عز الدين لإجرائه عملية جراحية خطيرة فى المخ، ونشرت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" صورة لإيناس ونجلها، مصحوبة بتعليق :"الرجاء الدعاء لأبن ايناس عز الدين..حاليا ابنها بيعمل عملية خطيرة في المخ.. اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام".



نهال عنبر

وكتبت الفنانة إيناس عز الدين عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"اللهم أني استودعتك أبني قطعة من قلبي ..في كل مكان غابت عنه عيني وعينك لم تغب فاحفظه حفظًا يليق بعظمتك وانت خير الحافظين"، وحرص عدد من الفنانين على الدعاء له، ومنهم النجم أحمد زاهر حيث كتب :"يارب يشفيه و يعافيه يارب العالمين"، فيما كتبت الفنانة أمينة :"ربنا يشفيهولك ويقومهولك بمليون سلامة حبيبتى يارب".



ايناس عز الدين

وكانت الفنانة إيناس عز الدين، أعلنت تعافيها من فيروس كورونا، مؤخرا بعد 18 يوما قضتها في العزل المنزلى، وذلك شهر مارس الماضي، موضحة لـ"الخليج 365" أنها أجرت مسحة جديدة وجاءت نتيجتها سلبية وأصبحت قادرة على التعامل مع الناس مرة أخرى .

وعانت إيناس عز الدين منذ إصابتها بفيروس كورونا، بسبب الأعراض القوية التي عانت منها مثل ضيف التنفس وارتفاع في درجة الحرارة ورشح، حيث قالت لـ"الخليج 365" بعد إصابتها: كنت أعانى من رشح وسخونية وتكسير بالعظم الآن، وأغمى عليّ من شد التعب، ولم أقدر على النوم واتبعت بروتوكول العلاج حتى تعافيت".