شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ونجمات ذاقوا آلم الفراق مرتين فى أسبوع.. من رنا رئيس لـ حجاج عبد العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آلم الفراق والفقد يعيشوا الإنسان بصفة مستمرة وهذا لطبيعة الحياة بأن الإنسان يولد ثم يأتي اليوم الذى يرحل فيه عن الدنيا، فيتسبب في حزن أقاربه وأولاده وأسرته، لا سيما أن هذا الامر ينطبق على كافة طوائف الناس من بينهم الفنانين، ولكن بعض هؤلاء الفنانين كان لديهم اختبار أقوى من الله سبحانه وتعالى، حيث يعيشوا آلم الفراق لأقاربهم مرتين في أقل من أسبوع، فلا يستطيعون منع هذا الرحيل.



رنا رئيس

رنا رئيس

عاشت الفنانة الشابة رنا رئيس حالة من الحزن الشديد في شهر فبراير الماضى بعد وفاة جدها محمد حسن دسوقى والد والدتها، وشيعت جنازته من مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، ولم تمر ساعات من تشييع جثمان جدها إلا وتلقت خبر رحيل والدها أيضا عماد رئيس في عصر نفس اليوم، وهو ما أعلنته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



نانسى صلاح

نانسى صلاح

عاشت أيضا الفنانة نانسى صلاح حالة حزن وانهيار بعد أن توفيت والدتها يوم 23 مايو الماضى، وأعلنت ذلك عبر حسابها على "فيس بوك"، ولم يمهلها القدر وقتا كافيا للحزن على والدتها، لتتلقى خبر وفاة شقيقتها الكبرى من مسجد السيدة نفيسة، وأثناء تشييع الجثمان انهارت نانسى صلاح ودخلت فى نوبة بكاء شديدة أثناء تشييع جثمان شقيقتها التى تعتبرها أمها الثانية.



حجاج عبد العظيم

حجاج عبد العظيم

يعيش أيضا الفنان حجاج عبد العظيم، حالة من الحزن، حيث أعلن يوم الإثنين الماضي، وفاة شقيقة زوجته، بعد صراع مع المرض، مطالبًا الجمهور، بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وبعد مرور 4 أيام يتلقى الفنان حجاج عبد العظيم خبر وفاة شقيقته وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "أختى الغالية الحنونة التى كانت بمثابة الأم.. فاطمة عبد العظيم.. أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة.. مع ألف سلامة يا غالية".