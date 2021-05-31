شكرا لقرائتكم خبر عن زوج هالة صدقي يطلبها في "بيت الطاعة".. والفنانة تعلق: المسخرة بعينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هالة صدقي عن تلقيها إنذارا بالطاعة من زوجها سامح سامي، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة من الإنذار، معلقة عليه ساخرة: "خبر سيئ لكل اللي تقدموا لي، فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه، وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة أون لاين".

هالة صدقي

وتابعت : "استأذنكم علشان انزل اشتري الطشت والجلابية ، بس حد عارف ممكن اجيب الولاد ولا لا .. مقولة غراب البين طلعت كذب.. مفيش فراق ولا حاجة.. بلاغ للعرسان لما افض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة.. المسخره بعينها".

وكانت النجمة هالة صدقى، قالت لـ"الخليج 365"، إن محكمة استئناف القاهرة رفضت الاستئناف المرفوع من طليقها سامح سامى وتأييد حكم أول درجة والقاضى بصحة بيع الأرض لها، مؤكدة أنه بذلك تم الفصل فى النزاع على ملكية الأرض بحكم نهائى لصالحها.

كان سامح سامى قد تقدم للقضاء لإلغاء توكيل قال إنه حرره لطليقته هالة صدقى لإعادة أرضه من جديد، وأشار سامح أن هالة صدقي، حصلت على حكم لصالحها فى قضية النفقة التى رفعتها.

وأعلن سامح سامي، طليق الفنانة هالة صدقي، انفصاله عنها وسعيه لإنهاء أوراق الطلاق، عن طريق رفع محاميه لقضية فى المحاكم المصرية. جاء ذلك فى فيديو نشره عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك".

يذكر أن هالة صدقى تزوجت عام 2007 بعد قصة حب، وبعد عامين وتحديدًا فى مارس 2009، أنجبت توأمها "مريم" و"يوسف"، لتصل خلافاتها مؤخرا مع سامح سامى لساحات المحاكم.