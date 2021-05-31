زوج هالة صدقي يطلبها في بيت الطاعة.. والفنانة: "اشتري طشت وجلابية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بطريقة ساخرة علقت الفنانة المصرية هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام"، على تلقيها إنذارا بالطاعة من زوجها سامح سامي.

ونشرت هالة صدقي صورة من الإنذار، وأرفقتها بتعليق قائلة: "خبر سيئ لكل اللي تقدموا لي، فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه، وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة أون لاين".

وتابعت هالة صدقي حديثها الساخر قائلة : "استأذنكم علشان انزل اشتري الطشت والجلابية، بس حد عارف ممكن أجيب الولاد ولا لا، مقولة غراب البين طلعت كذب، مفيش فراق ولا حاجة، بلاغ للعرسان لما افض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة.. المسخرة بعينها".





تزوجت هالة صدقي من سامح سامي بعد قصة حب طويلة عام 2007، وأثمر هذا الزواج عن إنجاب التوأم" مريم وسامو".

وفي أغسطس الماضي بدأت الحرب بين هالة صدقي وزوجها بعد اتهام الأخير لها بالاستيلاء على أمواله وقطعة أرض سعرها 8 ملايين جنيه.

وبلغ الخلاف مداه عندما اتهم الزوج هالة صدقي باستخدامها بويضات سيدة أخرى لحدوث حمل، وطالب بعمل تحليل dna لمعرفة أم أولاده على حد تعبيره.

كما تقدم للقضاء لإلغاء توكيل قال إنه حرره لطليقته هالة صدقي لإعادة أرضه من جديد، متهما إياها باستغلال التوكيل في بيع الأرض دون علمه.