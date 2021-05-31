وفاة المغني بي جيه توماس.. صاحب جوائز الأوسكار و"جرامي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي المغني الأمريكي بي جيه توماس في منزله بمدينة أرلينجتون بولاية تكساس الأمريكية عن عمر يناهز 78 عاماً.

وحدثت الوفاة جرّاء مضاعفات سرطان الرئة الذي كان يعانيه،على ما أفاد وكلاء أعماله في بيان.

حاز توماس 5 جوائز "جرامي" بين عامي 1977 و1981، وعرفه الجمهور للمرة الأولى عام 1966، لكنّ الفضل في شهرته يعود خصوصاً إلى أغنية "ريندروبس كيب فولين أون ما هيد" عام 1969.

ونال توماس جائزة أوسكار عن هذه الأغنية المفعمة بالتفاؤل التي تشكّل الموسيقى التصويرية لفيلم "بوتش كاسيدي أند ذي ساندانس كيد"، وهي بلغت صدارة الـ"هيت بارايد" في الولايات المتحدة.

وكان توماس كشف في آذار/مارس أنه يعاني من سرطان الرئة في مرحلة متقدمة.