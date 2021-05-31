شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم مسرحية يحيي الفخراني إلى "ياما فى الجراب يا حاوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المخرج مجدى الهوارى، تغيير اسم مسرحية "ليلة من ألف ليلة" للنجم يحيى الفخرانى والتي قدمها من قبل وأخرجها له المخرج أحمد عبد الحليم، إلى "ياما فى الجراب ياحاوى" ليخرجها مجدي الهواري، كما سيتم تغيير أبطال العمل ومن النجوم الجدد كارمن سليمان بديلة للفنانة هبة مجدى، ومحمد شرنوبى بديلاً للفنان محمد محسن، والفنان محمد التاجى وإياد نصار، وجارى اختيار باقى فريق العمل، وبدء بطل العمل يحيى الفخرانى فى تحضيرات العمل فى الوقت الحالى.

وسبق وقدم النجم الكبير يحيى الفخراني فى 2015 نفس أحداث مسرحية ياما في الجراب، من إنتاج البيت الفنى للمسرح، وكانت وقتها تحمل اسم ليلة من ألف ليلة، وقدمها على مدار 3 سنوات.

وتدور قصة المسرحية حول الشحات "يحيى الفخراني" الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع، حيث يتولى الخليفة الحكم في سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ويقع الخليفة في حب ابنة الشحات، يتنكر الخليفة في شخصية ابن الجنايني وتقع الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير، وفي المقابل تتعرف زوجة الوزير وهي امرأة لعوب على الشحات دون أن تعلم حقيقته وحقيقة وضعه المادي والاجتماعي، حيث تنخدع في ملابسه المهندمة التي كان زوجها الوزير قد أعطاها له من قبل.

يذكر أن النجم يحيى الفخرانى شارك فى موسم شهر رمضان الماضى بمسلسل "نجيب زاهى زركش"، وهو من بطولة كل من يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجي.