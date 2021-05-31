شكرا لقرائتكم خبر عن ابن حسن حسنى يكشف: حياتنا كانت شبه فيلم عبود على الحدود وموت أختى كسره "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ابن الفنان الكبير حسن حسنى، إن الحياة فى بيت جوكر الفن وأبو الكوميديانات كانت تشبه فيلم "عبود على الحدود"

وأوضح هشام حسن حسنى فى حوار مع تليفزيون الخليج 365 بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل والده الفنان الكبير أن كل أفراد الأسرة يتمتعون بخفة الظل والحس الفكاهى، قائلاً: "لم نشعر أبدًا أن والدى يمثل، فشخصيته فى المنزل تشبه العديد من شخصياته على الشاشة، فى حزنه وفرحه، وكنا نشعر أن فيلم عبود على الحدود هو قصة حياتنا فى البيت نفس الهزار وخفة الدم وطريقته معنا وكلنا ورثنا عنه الجينات الكوميدية وخفة الظل فكانت كل تجمعاتنا كوميدية".

يشير هشام حسن حسنى إلى أنه الابن الأكبر للفنان الكبير ولديه أختان فاطمة ورشا التى توفيت فى 2013 بعد رحلة مرض استمرت 3 سنوات تاركة ابنتها ملك.

ويوضح: "مصطفى وإنجى أشرف فهمى أولاد زوجة كانوا أيضًا إخوتنا وكان أبى طوال الوقت يراهم أولاده ولم يفرق بيننا وبينهما وكنا نشعر جميعًا أننا إخوة ولا فرق بيننا لأنه رباهما منذ كان عمرهما 4، 8 سنوات وعاشا معه لمدة 26 عاما حتى تزوجا وأنجبا"

وقال الابن: "لم نشعر بأى اختلاف بيننا وكان اهتمام أبى بنا جميعا واستطاع أن يزرع الحب والإخوة بيننا جميعًا حتى الأحفاد تربطهم جميعاً علاقة إخوة وحب وترابط كبيرة".

يتحدث الابن عن علاقة الفنان حسن حسنى بأحفاده قائلاً: "كانوا قريبين منه جدا ولا يرفض لهم طلباً وكان بالنسبة لهم أقرب من أمهاتهم وأبائهم يلجأون إليه دائماً ويجتمعون حوله دائماً".

وعن أصعب المواقف التى مرت على الفنان حسن حسنى قال ابنه هشام: "كانت أصعبها وفاة أختى رشا عام 2013 بعد فترة مرض 3 سنوات وطوال فترة مرضها كان عندنا أمل فى الشفاء ولكنها تدهورت بشدة أخر شهرين ثم توفيت وكان لوفاتها تأثير كبير على أبى ولم يستطع تجاوز هذا الحزن حتى وفاته".

وتابع: "كانت رشا أصغرنا وأقربنا إلى أبى وورثت عنه الكثير من الصفات وخفة الدم وموتها كسره وشعرت بأنه كبر 20 سنة بعد وفاتها".