إحداها استمرت 48 ساعة فقط.. 4 زيجات في حياة نهلة سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الاثنين 31 مايو، عيد ميلاد الفنانة نهلة سلامة الـ53، إذ أنها من مواليد 1968، حيث ولدت في أسرة فنية فوالدها الموسيقي فاروق سلامة وعمها الموسيقي جمال سلامة ووالدتها الراقصة نوال الصغيرة.

ونرصد لكم حكاية الزواج في حياة الفنانة في التقرير التالي:

وقالت الفنانة نهلة سلامة، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، إنها تزوجت 4 مرات فقط، واستمرت 15 عامًا بلا زواج، نافية زواجها بشخص أصغر منها بـ8 سنوات، مؤكدة أنها تزوجت من رجل أعمال غير معروف في الوسط الفني.

ونفت "نهلة" زواجها من الفنان محمد فؤاد، موضحة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وتحدثت عن زواجها من المخرج محمد خان، وقالت: "لم أتزوجه من أجل زيادة أعمالي الفنية، إذ كنت مبهورة بفنه وبه، وزواجنا دام حوالي 4 أشهر".

وروت موقفا خلال زواجها من محمد خان، قائلة: "خان في فترة زواجنا رفض إخراج مشهد غرامي لأحمد زكي معي في فيلم (مستر كاراتيه)، وبسبب مشهد غرامي ليّا مع أحمد زكي، محمد خان ساب التصوير وخرج".

وأوضحت نهلة: "أحمد زكي ماقليش إنه عاوز يتجوزني، الجواز قسمة ونصيب، واتجوزت محمد خان، وأحمد كان متحمس ليّا ولفني، وكان دايما يقول كلام حلو عليّا، وكان بيقول إني عفريتة وإني تركيبة من يسرا ونادية الجندي ونبيلة عبيد".

وأكدت أن إحدى زيجاتها استمرت 48 ساعة فقط، وكانت لشخص من خارج الوسط الفني، موضحة أن سبب فشل الزواج بهذه السرعة هو طلب زوجها عدم الذهاب إلى المسرح وفي تلك الفترة كانت ملتزمة بعقود وشروط جزائية معهم، كما طلب منها التوقف عن التمثيل.

وفي نفس الحوار؛ قالت "نهلة": "عاوزة أتجوز محمد سامي بقى عشان أعمل أدوار جامدة، لكن هو صديقي وأخي ومي عمر حبيبتي".

نهلة سلامة كانت بدايتها من خلال المسرح حيث شاركت في عدة مسرحيات منها: "عالم كورة، بولوتيكا، للسيدات فقط"، لتنتقل بعدها إلى السينما وتشارك بالعديد من الأعمال في فترة التسعينيات منها: "جحيم إمرأة، مستر كاراتيه، أمريكا شيكا بيكا"، وبالنسبة للدراما التلفزيونية فمن أبرز أعمالها: "زمن عماد الدين، امرأة من الصعيد الجواني، حكاية حياة" وغيرها.