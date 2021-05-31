صور.. مصرع جو لارا نجم "طرزان" بتحطم طائرة خاصة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كان الممثل في مسلسل "طرزان" جو لارا ضمن 7 أشخاص تحطمت بهم طائرة خاصة صغيرة في ولاية تينيسي الأمريكية

واستبعدت أجهزة الإنقاذ الأحد أي أمل في العثور على ناجين من ركابها.

وقال قائد وحدات الإنقاذ جوشوا ساندرز في مؤتمر صحفي: "لم نعد نبحث عن ناجين في هذه المرحلة... وعُثر بعد ظهر الأحد "على عدد من مكوّنات الطائرة وكذلك على أشلاء بشرية".





وكانت الطائرة الخاصة أقلعت من مطار سْميرنا في تينيسي السبت متجهة إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا.





لكن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها في بحيرة بيرسي بريست، على بعد 20 كيلومتراً جنوب ناشفيل.





واشتهر جو لارا بتوليه دور طرزان في مسلسل "طرزان: ذي إبيك أدفنتشرز" عامي 1996 و1997.





وترئس زوجته غوين شامبلن لارا التي كانت أيضاً في الطائرة مجموعة "واي داون مينيستريز" المسيحية المتخصصة في إنقاص الوزن.









