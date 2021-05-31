شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة حول حقيقة علاقة إيرينا شايك بـ كاني ويست بعدما أثيرت مؤخرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير عديدة مؤخرًا دخول المغني كاني ويست فى علاقة جديدة بعارضة الأزياء العالمية إيرينا شايك، حيث أكدت تلك التقارير أن الثنائى الشهير بصدد الكشف عن تلك العلاقة خلال الفترة المقبلة، إلا أن تقارير أخرى نفت الأمر مؤكدة أن ذلك لا يتعدي شائعات تربط بين اسمين من بين الأشهر خاصة أن كاني ويست انفصل عن كيم كاردشيان وإيرينا شايك لم تدخل علاقة جديدة منذ انفصالها عن والد ابنتها برادلي كوبر.



كانى ويست

القصة الكاملة للأمر بدأت من خلال موقع DeuxMoi"، الذى نشر تعليقات تفيد بأن كاني ويست الآن يواعد سرًا حبيبة برادلي كوبر السابقة، وأجاب عليها بأنه لا وجود لحقيقة مؤكدة كما لم ينفى الموقع ايضاً، تلك التساؤلات، في حين استندت مواقع أخرى للعلاقة بين الثنائى إلى معرفتهما التي تمتد ببعضهما على مدار 10 سنوات مضت.

حيث أكد تقرير ذا صن على سبيل المثال أن علاقة ايرينا شايك بدأت بـ كاني ويست بدأت من خلال مشاركتها في الكليب الغنائى له الذى حمل اسم weast heaven.



ايرينا شايك

كما أضاف التقرير أن ايرينا شايك ارتدت خلال الفترة الأخيرة أزياء تابعة لخط انتاج البراند الشهير لكاني ويست في مجال الموضة، مما أشار إلى إمكانية الكشف عن تشكيل الثنائى لواحد من أشهر ثنائيات المشاهير حول العالم حالة ارتباطهما.

من ناحية أخرى شاركت إيرينا شايك، فى عرض أزياء جديد أثناء قيامها بمهام خاصة فى مدينة نيويورك، وارتدت عارضة الأزياء، البالغة من العمر 35 عامًا، بنطلون فضفاضًا مع أحذية سوداء، وجاء ظهور إيرينا شايك