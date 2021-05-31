منتج فيلم “للإيجار” يتهم جهات خفيّة بمحاربته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: بعد أن حقق فيلم “للإيجار” للنجم خالد الصاوي إيرادات مخيبة للآمال بلغت 11 ألف جنيه في أول ليلة عرض له بالسينمات، اتهم منتج الفيلم محمد دياسطي بعض دور السينما بمحاربته خلال الأيام الماضية في القاهرة والإسكندرية.

وقال دياسطي: “تقوم بعض السينمات بوضع لافتة sold out على عدد من الحفلات الخاصة بالفيلم رغم أن قاعات العرض فارغة من الجمهور، وعبر عن استيائه من تعرض فيلمه لعدة مشكلات من قبل بعض السينمات العارضة التي تعيق دخول الجمهور للفيلم أو الاستمتاع بعرضه في القاعات في وقائع غريبة من نوعها.

وذكر منتج الفيلم في بيان له أنه لاحظ إحدى تلك الوقائع بنفسه داخل إحدى السينمات الكبرى بمحافظة الإسكندرية، حيث تم إخباره بأن تذاكر الفيلم كلها مباعة فأخبر مدير السينما بأنه منتج الفيلم ولم يسمح للجمهور بدخول الفيلم في هذه السينما بدعوى أن التذاكر كلها مباعة.

وأكد أنه تلقى شكوى أخرى من الجمهور في إحدى سينمات ألماظة، بأنه غير مسموح بدخول الجمهور للفيلم بحجة أن التذاكر كلها مباعة، بالرغم من عدم عرض السينما للفيلم في قاعتهم، وهو ما يخالف تعليمات غرفة صناعة السينما بسبب عدم وجود شفافية ووجود تضليل من البعض تجاه الجمهور مما يلحق بمنتج العمل خسائر فادحة.

وذكر أنه تلقى واقعة مؤسفة أيضاً حين قرر القائمون على إحدى سينمات المولات الكبرى بأكتوبر من خروج الجمهور من القاعات بسبب وجود مشكلات في الصوت مما تسبب في أزمة للجمهور.

وتدور أحداث فيلم “للإيجار” في إطار تشويقي كوميدي عن “الوحدة والعزلة”، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخصاً تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض.

فيلم “للإيجار” تأليف وإخراج إسلام بلال في أولى تجاربه مع الأفلام الروائية الطويلة، وإنتاج مشترك بين محمد حمادي ومحمد دياسطي وإنتاج فني أسامة يوسف ويشارك في بطولته مع خالد الصاوي، شيري عادل محمد سلام، وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.