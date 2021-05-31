الملكة ماكسيما والملك ويليام ألكساندر يشاركان بيوم التطوع في هولندا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: شارك الملك «ويليام ألكسندر» والملكة «ماكسيما» في يوم التطوع «NLdoet 2021» في المركز المجتمعي الثقافي دي بَوليس De Paulus في بلدة أوجستجيست الواقعة جنوب هولندا.

وبحسب موقع «New my royals» في هذا اليوم قام الملك والملكة بالمساعدة مع العديد من المتطوعين في تنظيف النوافذ وتنظيف الأثاث وتنظيف الحديقة في المركز، حيث ظهر الملك على ركبتيه لمدة خمس عشرة دقيقة يقوم بإزالة الأعشاب الضارة.

يُعد حدث NLdoet السنوي هو أكبر عمل تطوعي في هولندا وتم تنظيمه للمرة السابعة عشرة هذا العام؛ حيث يقضي عشرات الآلاف من الهولنديين فترة ما بعد الظهيرة في منظمة تطوعية.

يتم تنظيم NLDoet من قِبَل صندوق أورانيه Oranje Fonds، أكبر صندوق اجتماعي وطني في هولندا.

الملك «ويليام ألكسندر» والملكة «ماكسيما» هم رعاة صندوق أورانيه الذي يقوم ببناء مجتمع اجتماعي، حيث يكون الناس موجودين لبعضهم البعض ويمكن للجميع المشاركة.

شاركت الأميرة «بياتريكس» – ملكة هولندا السابقة ووالدة الملك «ويليام» – حدث NLDoet 2021 الذي نظمته Oranje Fonds في مركز توماسهاس للأشخاص ذوي الإعاقة في مارتنسديك حيث يعيش – منذ عام 2009 – ما بين 8 إلى 9 بالغين من ذوي الإعاقة الذهنية في توماسهاس معاً بأكبر قدر ممكن من البساطة.