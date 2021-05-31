دنيا بطمة تستعرض تجهيزات عقد قران شقيقتها وتتألق بقفطانين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تواصل النجمة دنيا بطمة مشاركة متابعيها على تطبيق انستغرام بمقاطع فيديو وصور من حفل عقد قران شقيقتها ابتسام على مهندس الديكور فؤاد قبيبو ونقلت الأجواء المميّزة والتجهيزات الفخمة التي تم تحضيرها لهذه المناسبة.

واستعرضت النجمة المغربية الزفة المغربية الجميلة والتجهيزات الفخمة من الشوكولا والحلى المغربي والمجوهرات والعطور والبخور وحذاء ذهبي وغيرها من الهدايا الفخمة.

ونشرت أيضاً مقطع فيديو من الزفة المغربية التقليدية ورقصت بسعادة بين الحضور وبدت في غاية الفرح.

وظهرت دنيا في إطلالتين مختلفتين بقفطانين الأول باللون الفوشيا مع تطريزات ذهبية واكملت اطلالتها بقصة شعر مختلفة وبمجوهرات فخمة مع حزام ذهبي مميّز.

كذلك اختارت قفطان باللون الأخضر مع تطريزات على كامل الفستان باللون الذهبي ونسقت معه حذاء ناعم ذهبي، واكملت اطلالتها بمجوهرات ضخمة.