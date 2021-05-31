نبيل شعيل يغني جديده بحفله الأول بعد كورونا في الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي انتشار فيروس كورونا، عادت الحفلات الجماهيرية الى السعودية، حيث تم الإعلان عن إقامة حفل غنائي يحييه الفنان القدير نبيل شعيل، الخميس المقبل في كراون بلازا الرياض بمشاركة الفنانة أصالة، وسيكون الحضور للمحصّنين فقط الذين حصلوا على اللقاح، مع تطبيق الهيئة العامة للترفيه في المملكة لـ «بروتوكول» صارما يتضمن إجراءات احترازية مشددة حفاظا على الجمهور من انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، قال نبيل شعيل في تصريحات صحفية: “هي تجربة مهمة لنا كمطربين وللجمهور أيضا بعد كل هذه الفترة من الابتعاد نظرا للظروف الصحية التي يمر بها العالم، وأتمنى أن تنجح ونقدم حفلا جميلا يرضي جميع الأذواق”، كاشفًا عن انه سيقدم خلال الحفل عددُا من أغنياته المختارة بعناية، خصوصًا أعماله الجديدة التي سيشدوا بها لأول مرة على المسرح بوجود الجمهور”.

ومن الأغنيات الجديدة المتوقع أن يقدمها “بوشعيل” في حفل الرياض، أغنية “عطوه جوه”، كلمات الشاعر جبل وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، و”اللحظة الوداعية”، كلمات قصي عيسى وألحان علي صابر وتوزيع وميكس وماستر حسام كامل، و”بقالي ساعة” كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي تومه، وغيرها من أغنيات المطرب القدير المعروفة والتي يحفظها محبوه عن ظهر قلب.

جدير بالذكر أن حساب الهيئة العامة للترفيه على “تويتر” كان قد ذكر أن الهيئة تسعى إلى ضمان تجربة آمنة وسعيدة للزوار بعد عودة الأنشطة الترفيهية في السعودية من خلال إطلاق دليل بروتوكولات يهدف الى الحفاظ على سلامة الجمهور، وان الحفلات للمحصنين فقط، وتقام بإشراف وتنظيم شركة “روتانا”، ولم تحرم الجمهور غير المحصن من الاستماع ومشاهدة نجومهم المفضلين، حيث مكنت لهم حجز التذاكر ومتابعة الحفل عبر تطبيق “فن BOX”.