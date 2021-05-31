درة بعد شائعة الحمل: أرجوكم احترموا حياتي الشخصية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفاعلت النجمة التونسية درة سريعا مع شائعة الحمل التي انطلقت من كواليس حفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري، بعد ظهور بعض الصور لها بملابس فضفاضة، وقامت درة بنشر صورة واضحة لها من الحفل تظهر بطنها بدون بروز الحمل، كما ناشدت متابعيها التوقف عن مشاركة الشائعات.

درة لجأت أولا للرد غير المباشر على شائعة الحمل وقامت بنشر عدة صور لها من حفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري الذي أقيم مؤخرا بمدينة الجونة، وكشفت عن تصميم الفستان الضيق الذي تأثر قليلا بزيادة وزنها أثناء عطلتها الصيفية، لتوضح للجميع أنها ليست حامل.

وعلقت عليها برسالة غير مباشرة قالت فيها: في نهاية الحياة، المهم حقا ليس ما اشتريناه ولكن ما نبنيه، ليس ما حصلنا عليه ولكن ما شاركناه، ليس كفاءتنا بل شخصيتنا، وليس نجاحنا بل أثرنا، عش حياة الحب.