فن ومشاهير

نجاح كبير لأولى أغنيات داليا مبارك باللهجة المصرية.. “اللي يمشي عادي”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت أغنية “اللي يمشي عادي”، التي أطلقتْها الفنانة  داليا مبارك، عبر قناتها الرسمية بـ”يوتيوب”، تحقيق نحو 9 ملايين مشاهدة منذ إطلاقها فقط قبل 10 أيام، وتحديداً في الـ 20 من مايو الجاري.

الأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان مصطفى الشعيبي، وهي أولى تجارب مبارك الغنائية باللهجة المصرية.

وقد أشاد جمهور داليا بأدائها اللهجة المصرية، مطالبين إياها بتكرار التجربة، وخاصة أنها من الأصوات المتميزة بالخليج العربي.
وتقول كلمات الأغنية:

“اللي يمشي يمشي عادي مش هنزعل يوم عليه، واللي باقي أغلى حضننا دا أولى بيه، فوق دماغنا مكانه عالي، وفـ عيونا بنداريه، محنا عشنا لناس باعونا كلنا أخدنا إيه”.

وبعدها وجهت ردا مباشرا لنفي الشائعة وقالت عبر صفحتها بموقع الفيس بوك: من فضلكم توقفوا عن نشر الشائعات عني.. أنا لست حاملًا ومن فضلكم احترموا حياتي الشخصية شكرًا لكم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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