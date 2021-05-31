مايا دياب تتعاون مع مغني المهرجانات محمود الليثي بأغنية "حطالي روج"

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"الخليج 365": إنتهت الفنانة اللبنانية مايا دياب من تصوير أحدث أعمالها الغنائية مع المطرب الشعبي المصري محمود الليثي بعنوان «حطالي روج" من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثي، وصُورت في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشرت الشركة المنتجة للأغنية عبر صفحتها على "الإنستغرام"، أيضاً، الصورة التي تجمع الليثي ومايا مع المنتج حمدي بدر صاحب فكرة الأغنية.

على صعيد آخر تتعاون دياب مع الكاتب والملحن المصري عزيز الشافعي بأغنيتين جديدتين ستصدرهما في فترة الصيف بعد إصدار أغنية "​أحلى كلام​" المنتظرة قريباً.

يذكر ان احدث اغنياتها كانت بعنوان "​الكعب العالي​" التي أصدرتها منذ اشهر وحققت بها نجاحاً لافتاً.