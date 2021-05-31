شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قضايا مثيرة يتناولها فيلم "المحكمة" لغادة عادل.. أبرزها محكمة الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي.

وتتعرض الفنانة مايان السيد، للاغتصاب من قبل الفنان أحمد داش، الذي يجسد شخصية المغتصب خلال أحداث الفيلم، وتتوالى الأحداث وسرد القضايا.

واستأنف أبطال الفيلم تصوير المشاهد الأخيرة من العمل فى ديكور محكمة بمدينة الإنتاج الإعلامى اليوم الأحد، والفيلم تأليف أحمد عبد الله، والفيلم يتولى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.



جميلة عوض



مايان السيد



فتحى عبد الوهاب