ملك قورة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة ملك قورة، عن جلسة تصوير جديدة خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "قورة" في الصور بشكل أنيق وجذاب خلال تواجدها في حي ميامي بفلوريدا، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ملك قورة مشاركتها في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "جمع سالم"، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد.

العمل من بطولة النجوم: زينة، دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ميدو عادل، محمد علاء، سامح الصريطي، محمد دسوقي، أيمن عزب، أحمد سلطان وحنان سليمان.