هكذا استعاد محمد ممدوح ذكرياته مع فيلم "عيار ناري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعاد الفنان محمد ممدوح، ذكرياته مع فيلم "عيار ناري" الذي عُرض بدور السينما عام 2018.

ونشر ممدوح، صورة له من كواليس تصوير الفيلم، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "من تصوير عيار ناري".

وتدور أحداث الفيلم بعد إحدى المصادمات بين مجموعة من المتظاهرين وقوات اﻷمن، تصل إحدى الجثث إلى المشرحة، ويكتب الطبيب الشرعي "ياسين المانسترلي" تقريره الطبي بعد معاينة الجثة الذي يفيد بأن هذا القتيل قد أصيب بطلق ناري من مسافة قريبة وليس مسافة بعيدة مثل بقية الجثث، لكن المشاكل تبدأ حين يتسرب هذا التقرير الطبي للإعلام.

فيلم "عيار ناري" بطولة أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وأحمد مالك وأسماء أبو اليزيد وسامي مغاوري و صفاء الطوخي وأحمد كمال وعارفة عبد الرسول وهنا شيحة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.