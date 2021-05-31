عائشة بن أحمد تنشر صورة من كواليس فيلم "ريتسا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنانة عائشة بن أحمد، جمهورها ومتابعيها، صورة لها من كواليس فيلم "ريتسا".

وعلّقت عائشة، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلة: "ريتسا، قريبًا".

فيلم "ريتسا" بطولة محمود حميدة وعائشة بن أحمد ومحمد الشرنوبي ومي الغيطي وأسماء جلال ومايان السيد، بالإضافة لعدد آخر من الفنانين، ومن إنتاج أيمن يوسف.

كما شاركت عائشة في رمضان الماضي بمسلسل "لعبة نيوتن"، وهو من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، حنان يوسف، وتأليف وإخراج تامر محسن.