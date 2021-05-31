شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض عن فيلم "عروستى": رومانسى بفكرة مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة جميلة عوض في تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أنها انتهت من تصوير فيلم يحمل اسم "عروستى" يجمعها للمرة الأولى مع الفنان احمد حاتم مشيرة أنها مبسوطة بالعمل المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في دور العرض السينمائى.

وأضافت الفيلم يحمل طابع الرومانسية بفكرة مختلفة تقدم لأول مرة في السينما مختلفة عن ماتم تقديمه قبل ذلك وتتمنى أن ينال دورها إعجاب الجمهور.

وانتهى مؤخرًا فريق عمل فيلم "عروستى" للفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض، من تصوير المشاهد الأخيرة من العمل، وتضمنت المشاهد حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حاتم، وباقى فريق العمل، ويدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج الأيام الحالية استعدادًا للعرض فى السينمات، ولم تحدد الجهة المنتجة للفيلم موعد نهائى لطرحه حتى الآن.



فيلم عروستى

فيلم "عروستي"، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوى صابرين، زينب غريب ومروان يونس، والفيلم يدور في قالب رومانسي لايت كوميدي، وهو من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.

وشاركت مؤخرا الفنانة جميلة عوض في مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وتم عرضه فى موسم رمضان الماضى.