محمد الفلاح - رغم الحكم لصالحها.. زينة تعلن تنازلها عن سجن صحفي

الإثنين 31 مايو 2021

أعلنت الفنانة المصرية زينة، عن تنازلها عن حبس صحفي مصري، رغم الحكم لصالحها بسجنه عامًا، بتهمة السب والقذف.



ودوّنت زينة، منشورًا عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أكدت فيه احترامها للصحافة، باعتبارها ساهمت في نجوميتها، ولا تنسى المواقف الإيجابية معها طوال مشوارها.

ونوهت الفنانة زينة، إلى أنها لم تقبل بانحراف أحد الصحفيين عن مسار الصواب، فأقامت دعوى قضائية ضده، معقبة أن القضاء المصري أنصفها بالحكم لصالحها وسجن الصحفي لمدة عام.

وبررت زينة، تنازلها بأنه جاء بعد تدخل من نقيب الصحفيين ضياء رشوان، والناقد الفني طارق الشناوي، والكاتب الصحفي عادل حمودة، حيث سحبت دعواها اعتزازًا بمن توسطوا للكاتب الصحفي إبراهيم خليل، الصادر ضده الحكم سالف الذكر.

يذكر أن محكمة جنح قصر النيل قضت بحبس إبراهيم خليل، رئيس تحرير "روز اليوسف"، عامًا مع الشغل في اتهامه بسب وقذف الفنانة زينة.