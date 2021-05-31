ياسمين صبري: أنت الحب يا الله والأمان والأمل والطمأنينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها بموقع "تويتر"، تغريدة تناجي فيها الله تعالى.

وكتبت صبري: "أنت الحب يا الله.. أنت الأمان.. أنت الأمل.. أنت الطمأنينة.. أنت التوكل.. اللهم استشعر حبي لك".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، كان مسلسل "فرصة تانية" وعرض في شهر رمضان 2020، بطولة النجوم: أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة وغيرهم.

العمل معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.