بعد "خان تيولا".. المخرج وسام المدني يبحث عن سيناريو سينمائي جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يبحث المخرج وسام المدني خلال الفترة الحالية عن سيناريو سينمائي جديد للدخول في تنفيذه.

وحسب بيان له، تلقى "المدني" عدد من السيناريوهات، التي يعكف على قراءتها خلال الأيام المقبلة، لاختيار سيناريو جيد من بينهم لتنفيذه في مصر، ولا زال حاليا في مرحلة استقبال السيناريوهات.

ومن المقرر أن تعد هذه التجربة السينمائية، الثانية للمخرج وسام المدني بعد تقديمه فيلم "خان تيولا" العام الماضي.

تدور أحداث فيلم "خان تيولا" في حقبة الأربعينيات خلال الحرب العالمية الثانية داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين، يمتلكه المغربي فرجاني والذي يعيش مع أسرته، ويصل إليهم في أحد الليالي النزيل مراد، فيفاجئ بالكثير من الأشياء الغامضة داخل هذا الفندق تقلب الأحداث.

فيلم "خان تيولا" عرض بجميع دور العرض السينمائي، وخاض بطولته وفاء عامر ونضال الشافعي ومحمود البزاوي وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدني.