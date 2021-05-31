كيف علق محمد الشرنوبي على فيديو نادر جمع والده مع وردة وحسن حسني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان محمد الشرنوبي، فيديو نادر لوالده الموسيقار فاروق الشرنوبي بصحبة الفنانة الجزائرية وردة والفنان حسن حسني، تزامنا مع الذكرى الأولى لوفاة الأخير الذي رحل عن عالمنا في 30 مايو 2020.

ونشر الشرنوبي، الفيديو، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلّق: "يا سلام يا روقة يا جميل.. ربنا يديك الصحة يا حبيبي ويخليك لينا".

كان آخر أعمال محمد الشرنوبي مسلسل "وكل ما نفترق" مع النجوم: ريهام حجاج، أيتن عامر، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام، أحمد فهمي وغيرهم.

المسلسل قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج مصطفى أبو سيف، وإنتاج شركة "سينرجي".