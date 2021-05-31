رد فعل حجاج عبد العظيم حينما علم بخبر وفاة شقيقته قبل عرض "أبو العربي" بدقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روى الفنان هاني رمزي، موقفًا للفنان حجاج عبد العظيم بعد معرفته بوفاة شقيقته "فاطمة"، أثناء تواجده بالعرض المسرحي "أبو العربي".

ونشر رمزي، صورة تجمعه مع حجاج بالمسرحية، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "تحية للفنان القدير حجاج عبد العظيم لأنه تحمل آلامه وصدمة خبر وفاة أخته قبل العرض المسرحي لمسرحية (أبو العربي) بدقائق، وأصّر أن يُقام العرض رغم انهياره الشديد، وقال لي الجمهور ذنبه إيه؟ وبالفعل قام بدوره حتى أسدل الستار.. هذه هي إحدى معاناة الفنان، أن يسعد الناس رغم حزنه.. عزائي لك ولأسرتك والبقاء لله".

وكان الفنان حجاج عبدالعظيم، أعلن عن وفاة شقيقته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا لله رَاجِعون.. أختي الغالية الحنونة التي كانت بمثابة الأم.. فاطمة عبدالعظيم .. أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة.. مع ألف سلامة يا غالية".

وكان الفنان حجاج عبدالعظيم، قبلها بأيام، وفاة شقيقة زوجته، بعد صراع مع المرض.

مسرحية "أبو العربي" بطولة هاني رمزي وداليا البحيري وحجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحي وعمرو عبد العزيز وآخرون، ومن إخراج تامركرم، تأليف محسن رزق.

