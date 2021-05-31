مستشار رئيس الجمهورية يكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، مساء الأحد، تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية.

وقال عوض، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس"، إن "الفنانة دلال عبد العزيز مازالت تحت الرعاية الطبية في أحد المستشفيات، وتعاني من بعض تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وهي تتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية الكاملة، ونتمنى لها بإذن الله كل الشفاء".

وكان الإعلامي رامي رضوان، أعلن قبل نحو أسبوع عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، سلبية مسحة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا.

وكشف رضوان، يوم الثلاثاء الماضي، في برنامجه "مساء dmc"، أنها "مازالت في العناية المركزة، حيث أنها في مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة للغاية، لذلك هي تأخذ بعض الأدوية كي تتعافى"، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وغابت الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الجاري، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.