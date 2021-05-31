5 مسلسلات درامية خليجية بدأ تصويرها في مايو الجاري

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مايو 2021 04:34 صباحاً - تشهد الساحة الفنية الخليجية في الفترة الجارية نشاطاً كبيراً، حيث يتم تصوير عددٍ من الأعمال الجديدة بعد انتهاء الموسم الدرامي الرمضاني، ومن المقرَّر عرض هذه الأعمال في العام المقبل.

وقد نشرت طواقم عددٍ من هذه الأعمال لقطاتٍ وصوراً من كواليس تصويرها، مع تقديم نبذة بسيطة عن أحداثها وقصصها، في حين فضَّل آخرون التكتم على تفاصيل المسلسلات التي يعملون عليها.

"الخليج 365" رصدت لكم خمسة أعمالٍ درامية خليجية جديدة، أُعلِنَ عن تصويرها بداية شهر مايو 2021.

أمينة حاف 2



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بعد النجاح الباهر الذي حققه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، واصل فريق عمل مسلسل "أمينة حاف" تصوير الجزء الثاني منه، دون الكشف عن أي تفاصيل حول هذا الجزء. وجاء الإعلان عن تصوير الموسم الثاني من العمل عبر لقاءاتٍ تلفزيونية، وهو من بطولة إلهام الفضالة، شهد ياسين، شهاب جوهر، رندا حجاج، شوق الهادي، فهد باسم، طلال باسم، ليالي دهراب وطيف.

بين إيديك

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عمل درامي من إخراج الفنانة صمود، التي تخوض تجربة الإخراج للمرة الأولى، وبإنتاجٍ مشترك بين "صمود برودكشن" والمجموعة الفنية، ومن تأليف عبدالله الرومي، وبطولة حسين المنصور، طيف، عقيل الرئيسي، فرح الهادي، إيمان فيصل، فرح المهدي، محمد الأنصاري والطفلة الزين بوراشد.

ملاك رحمة

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يؤدي بطولة المسلسل كلٌّ من شوق الهادي، وأريج العطار في دور بنات الثانوية، والفنان عبدالله عبد الرضا، الذي يجسِّد شخصية شهاب الرومانسي، حيث يقع في حب الفنانة حصة النبهان، كما يشارك في العمل شجون، ياسة، عبدالله التركماني، مرام البلوشي، حسين الحداد، في الشرقاوي، غدير السبتي ومنصور البلوشي، ومن إنتاج عبدالله عبد الرضا، وتأليف أحمد العوضي، وإخراج محمد سمير.

ويتألف العمل من ثماني حلقاتٍ، ستعرض عبر المنصات الإلكترونية بفكرةٍ اجتماعية، ترتكز على الجريمة والغرابة والاضطرابات النفسية.

حبي الباهر





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مسلسل درامي اجتماعي، من المقرَّر عرضه في رمضان 2022، ويناقش قضايا عدة بأسلوب كوميدي، مثل الاختلاف الطبقي.

قصة المسلسل في أول 15 حلقة تختلف عن الحلقات الـ 15 الأخيرة، لكن بخطوط درامية مشتركة، من بطولة زهرة الخرجي، وفهد عبدالمحسن "عائلة سعد"، وباسمة حمادة، أحمد السلمان، حمد أشكناني، عبدالله التركماني، فوز الشطي، في الشرقاوي، إيمان الحسيني، محمد الدوسري، ناصر الدوسري وغدير زايد، إلى جانب الوجوه الجديدة شيخة جمعة، شيخة إبراهيم، أسيل العلي والبحريني أحمد السعيد، ومن تأليف الكاتبة علياء كاظمي، وإخراج خالد جمال، وإنتاج ديتونا للإنتاج الفني.

مفتاح صول





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يؤدي دور البطولة في العمل كلٌّ من شهاب جوهر، رندا حجاج، كفاح الرجيب، غادة الزدجالي في دور "أفلاك" وهنادي الكندري، إلى جانب زهرة عرفات، فوزية محمد، في الشرقاوي، عبدالله التركماني، محمد الحداد، أحمد السداني، الطفلة ريان دشتي، أمينة دشتي، جنى دشتي والجوري المطوع، ومن تأليف سحاب، وإخراج محمد كاظم.