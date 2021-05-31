الملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا يشهدان احتفالات يوم القوات المسلحة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مايو 2021 04:34 صباحاً - حضر الملك الإسباني فيليب وزوجته الملكة ليتيزيا احتفالات يوم القوات المسلحة 2021 والذي تم الاحتفال به هذا العام في ساحة بلازا دي لا ليالتاد في مدريد، حيث تم استقبال الملك والملكة بكل التكريم.

الملك «فيليب» والملكة «ليتيزيا» في احتفالات يوم القوات المسلحة 2021 - الصورة من حساب البيت الملكي الإسباني على إنستغرام



وبحسب موقع «Diez minutos» ترأس الملك «فيليب» والملكة «ليتيزيا» بهذه المناسبة في الساحة تكريماً لأولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل إسبانيا.

بعد ذلك، ذهب الملك «فيليب» إلى المقر العام لهيئة الأركان العامة، حيث عقد محادثة بالفيديو مع وحدات عسكرية مختلفة.

الملكة «ليتيزيا» في احتفالات يوم القوات المسلحة 2021 - الصورة من موقع New my royals



حضور الحفل

حضر الاحتفالات عناصر من الجيش والبحرية القوات الجوية والحرس المدني. كما حضر أيضاً عدد من الوزراء والشخصيات البارزة ومن بينهم وزير الداخلية، وزيرة الدفاع، رئيسة جماعة مدريد، عمدة العاصمة ورئيس أركان الدفاع.

- الملك «فيليب» في الزي العسكري - الصورة من حساب البيت الملكي الإسباني على إنستغرام





الملك يرتدي زياً عسكرياً

ولهذه المناسبة، اختار الملك «فيليب» الخامس أحد أزيائه العسكرية، والذي كان يبدو أنيقاً للغاية. بينما عرضت الملكة أسلوبها الجذاب في اختيار الملابس؛ حيث ظهرت بفستان من نوع السترة باللون الوردي. وقد جمعت بين فستانها وحقيبة اليد والحذاء بنفس اللون.

الملك «فيليب» يؤدي السلام العسكري - الصورة من حساب البيت الملكي الإسباني على إنستغرام



أصول الاحتفال بيوم القوات المسلحة

يعود الاحتفال بـ«يوم القوات المسلحة» إلى عام 1978، حيث أقيم الاحتفال السنوي بعيد وطني لتكريم الجيوش وتعزيز المعرفة والتكامل بينهم وبين المجتمع، وإنه يوم التعرف على العمل الذي يقوم به الجيش داخل الحدود وخارجها، عملهم الدائم في مراقبة وحماية الوطن، وكذلك الدفاع عن السلام والحرية في العالم، والتي شاركوا فيها لأكثر من 30 عاماً.