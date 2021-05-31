فن ومشاهير

الملكة ماكسيما والملك ويليام ألكساندر يحضران حدث NLdoet 2021

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مايو 2021 04:34 صباحاً - شارك الملك «ويليام ألكسندر» والملكة «ماكسيما» في يوم التطوع «NLdoet 2021» في المركز المجتمعي الثقافي دي بَوليس De Paulus في بلدة أوجستجيست الواقعة جنوب هولندا.

الملك «ويليام ألكسندر» والملكة «ماكسيما» - الصورة من موقع New my royals-
الملك «ويليام ألكسندر» والملكة «ماكسيما» - الصورة من موقع New my royals
 

الملك «ويليام» يقوم بتنظيف الحديقة

الملك «ويليام» على ركبتيه يقوم بإزالة الأعشاب الضارة. - الصورة من موقع New my royals.jpg
الملك «ويليام» على ركبتيه يقوم بإزالة الأعشاب الضارة. - الصورة من موقع New my royals
 

وبحسب موقع «New my royals» في هذا اليوم قام الملك والملكة بالمساعدة مع العديد من المتطوعين في تنظيف النوافذ وتنظيف الأثاث وتنظيف الحديقة في المركز، حيث ظهر الملك على ركبتيه لمدة خمس عشرة دقيقة يقوم بإزالة الأعشاب الضارة.

الملكة «ماكسيما» - الصورة من موقع New my royals---.jpg
الملكة «ماكسيما» - الصورة من موقع New my royals
 

حدث NLdoet

الملكة «ماكسيما» تقوم بتنظيف الحديقة - الصورة من موقع New my royals-.jpg
الملكة «ماكسيما» الصورة من موقع New my royals
 

يُعد حدث NLdoet السنوي هو أكبر عمل تطوعي في هولندا وتم تنظيمه للمرة السابعة عشرة هذا العام؛ حيث يقضي عشرات الآلاف من الهولنديين فترة ما بعد الظهيرة في منظمة تطوعية.

الملكة «ماكسيما» تقوم بتنظيف الحديقة - الصورة من موقع New my royals.jpg
الملكة «ماكسيما» تقوم بتنظيف الحديقة - الصورة من موقع New my royals
 

يتم تنظيم NLDoet من قِبَل صندوق أورانيه Oranje Fonds، أكبر صندوق اجتماعي وطني في هولندا.
الملك «ويليام ألكسندر» والملكة «ماكسيما» هم رعاة صندوق أورانيه الذي يقوم ببناء مجتمع اجتماعي، حيث يكون الناس موجودين لبعضهم البعض ويمكن للجميع المشاركة.

الملكة «ماكسيما» تقوم بتنظيف الحديقة - الصورة من موقع New my royals--.jpg
الملكة «ماكسيما» تنظف الحديقة - الصورة من موقع New my royals
 

مشاركة ملكة هولندا السابقة في الحدث

الأميرة «بياتريكس» في مركز توماسهاس - الصورة من موقع New my royals.jpg
الأميرة «بياتريكس» في مركز توماسهاس - الصورة من موقع New my royals
 

شاركت الأميرة «بياتريكس» - ملكة هولندا السابقة ووالدة الملك «ويليام» - حدث NLDoet 2021 الذي نظمته Oranje Fonds في مركز توماسهاس للأشخاص ذوي الإعاقة في مارتنسديك حيث يعيش - منذ عام 2009 - ما بين 8 إلى 9 بالغين من ذوي الإعاقة الذهنية في توماسهاس معاً بأكبر قدر ممكن من البساطة.

مشاركة الأميرة «بياتريكس» في حدث NLDoet - الصورة من موقع New my royals.jpg
مشاركة الأميرة «بياتريكس» في حدث NLDoet - الصورة من موقع New my royals

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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