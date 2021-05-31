الملكة ماكسيما والملك ويليام ألكساندر يحضران حدث NLdoet 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مايو 2021 04:34 صباحاً - شارك الملك «ويليام ألكسندر» والملكة «ماكسيما» في يوم التطوع «NLdoet 2021» في المركز المجتمعي الثقافي دي بَوليس De Paulus في بلدة أوجستجيست الواقعة جنوب هولندا.

الملك «ويليام ألكسندر» والملكة «ماكسيما» - الصورة من موقع New my royals



الملك «ويليام» يقوم بتنظيف الحديقة

الملك «ويليام» على ركبتيه يقوم بإزالة الأعشاب الضارة. - الصورة من موقع New my royals



وبحسب موقع «New my royals» في هذا اليوم قام الملك والملكة بالمساعدة مع العديد من المتطوعين في تنظيف النوافذ وتنظيف الأثاث وتنظيف الحديقة في المركز، حيث ظهر الملك على ركبتيه لمدة خمس عشرة دقيقة يقوم بإزالة الأعشاب الضارة.

الملكة «ماكسيما» - الصورة من موقع New my royals



حدث NLdoet

الملكة «ماكسيما» الصورة من موقع New my royals



يُعد حدث NLdoet السنوي هو أكبر عمل تطوعي في هولندا وتم تنظيمه للمرة السابعة عشرة هذا العام؛ حيث يقضي عشرات الآلاف من الهولنديين فترة ما بعد الظهيرة في منظمة تطوعية.

الملكة «ماكسيما» تقوم بتنظيف الحديقة - الصورة من موقع New my royals



يتم تنظيم NLDoet من قِبَل صندوق أورانيه Oranje Fonds، أكبر صندوق اجتماعي وطني في هولندا.

الملك «ويليام ألكسندر» والملكة «ماكسيما» هم رعاة صندوق أورانيه الذي يقوم ببناء مجتمع اجتماعي، حيث يكون الناس موجودين لبعضهم البعض ويمكن للجميع المشاركة.

الملكة «ماكسيما» تنظف الحديقة - الصورة من موقع New my royals



مشاركة ملكة هولندا السابقة في الحدث

الأميرة «بياتريكس» في مركز توماسهاس - الصورة من موقع New my royals



شاركت الأميرة «بياتريكس» - ملكة هولندا السابقة ووالدة الملك «ويليام» - حدث NLDoet 2021 الذي نظمته Oranje Fonds في مركز توماسهاس للأشخاص ذوي الإعاقة في مارتنسديك حيث يعيش - منذ عام 2009 - ما بين 8 إلى 9 بالغين من ذوي الإعاقة الذهنية في توماسهاس معاً بأكبر قدر ممكن من البساطة.