شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى دكتور نساء وتوليد فى فيلم "ماما حامل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان شريف دسوقى فى فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى وبيومى فؤاد كضيف شرف خلال الأحداث ويجسد دور دكتور نساء وتوليد وهو الذى يخبر أبناء ليلى علوى أنها حامل فى إطار كوميدى.

ويعرض الفيلم فى جميع دور العرض بالسينما يوم 2 يونيو المقبل الموافق يوم الأربعاء المقبل، وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الأتربى، هدى مجد، سامى مغاورى، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، ونيو سينشرى، ومصر العالمية، وماجيك بينز.

وتجسد ليلى علوى دور أم للفنانين حمدي المرغني ومحمد سلام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى فى إطار من الكوميديا الاجتماعية، وتم تصوير بعض مشاهده بمنطقة "استديو المغربى".

وتدور الأحداث حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت، نانسى صلاح، وهدى الأتربي، وسامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن الفنان شريف دسوقى أجرى عملية جراحية أدت إلى بتر قدمه التي خضع لها الأسبوع الماضي، ومن أول تلك الأعمال التي سيشاهدها الجمهور فيلم "ماما حامل".