شكرا لقرائتكم خبر عن حجاح عبد العظيم يصر على تقديم مسرحية أبو العربي رغم تلقيه خبر وفاة شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم هاني رمزي، عن موقف إنساني ومهني أقدم عليه الفنان حجاج عبد العظيم، رغم وفاة شقيقته، حيث كتب رمزي على حسابه بموقع "فيس بوك": "تحية للفنان حجاج عبد العظيم؛ لأنه تحمّل آلامه وصدمة خبر وفاة أخته قبل العرض المسرحى لمسرحية أبو العربى بدقائق، وأصر على أن يقام العرض رغم انهياره، وقال لى: الجمهور ذنبه إيه، وبالفعل قام بدوره حتى أُسدل الستار، هذه هى إحدى معاناة الفنان أن يسعد الناس رغم حزنه عزائى لك ولأسرتك والبقاء لله".

وكان الفنان حجاج عبد العظيم قد تصدر مؤشرات البحث، بعد إعلانه وفاة شقيقته فاطمة التي رحلت عن عالمنا.

وأعلن الفنان حجاج عبد العظيم، مؤخرا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن وفاة شقيقته فاطمة، وعلق قائلاً: أختى الغالية الحنونة التى كانت بمثابة الأم.. فاطمة عبد العظيم.. أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة.. مع ألف سلامة يا غالية.

ويشارك الفنان حجاج عبد العظيم في مسرحية "أبو العربى"، من بطولة كل من: هانى رمزى وداليا البحيرى ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز وآخرون، ومن إخراج تامركرم، تأليف محسن رزق.

وشارك الفنان حجاج عبد العظيم في موسم رمضان الماضى بمسلسل إذاعى يحمل اسم "الصهبجية"، ويذاع على راديو مصر، من بطولة كل من: إيمان السيد وميرنا وليد وراندا البحيرى، وأذيع يوميا قبل الفطار.



