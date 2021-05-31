عودة مخرج "الجوكر" للعمل على الجزء الثاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "ورنر بروس" الأمريكية، بدء تنفيذ جزء ثانٍ من فيلم Joker "جوكر".

ووفقًا لموقع "جامينج بايبل" الأمريكي يعود المخرج تود فيليبس لإخراج وتأليف الجزء الثاني، بالتعاون مع بطل السلسلة خواكين فينيكس.

ورغم تردد الجمهور في استقبال الخبر، إذ يرى البعض أن جزءًا واحدًا كان كافيًا ولا يحتاج إلى تتمة، لكن خبر عودة المخرج الأصلي أضاف حماسة واطمئنانا للمتشككين.

وذكر الموقع أن شركة إنتاج الفيلم قررت بشكل مباشر طرح جزء ثانٍ، في أعقاب النجاح الساحق الذي حققه الجزء الأول.





وقال المخرج، إن فكرة طرح جزء ثانٍ فرضت نفسها بشدة، إذ لا يمكن تجاهل كل هذا النجاح، سواء من الناحية المادية أو الجماهيرية.

وأضاف: "عرضت الفكرة على خواكين فينكيس بمجرد انتهاء الفيلم، لمعرفة إذ كان مهتمًا أم لا، لأن وجوده من شأنه أن يصنع فيلمًا أو يهدم الفكرة في مهدها، حينها أبدى موافقة مبدئية".

وذكر المخرج أن لديه فكرة حول قصة الجزء الثاني، إلا أنه لن يكشف أي تفاصيل في هذه المرحلة.