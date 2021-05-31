بالفيديو.. وائل كفوري يحقق نجاحا بأول مقدمة غنائية في مشواره الفني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقق النجم اللبناني وائل كفوري نجاحا جديدا بعد طرح أحدث أعماله "كلنا مننجر"، وهو أول تتر قدمه في مشواره الغنائي،

وترتفع نسبة استماع الأغنية على موقع يوتيوب على قناة "Craft Media”، حيث تخطت ٥ ملايين مشاهدة.

كما تخطت أيضاً حاجز ٢ مليون استماع على إحدى قنوات وائل كفوري الرسمية، هذا بخلاف كونها تحتل المراكز الأولي في الأغاني الأكثر استماعا على محطات الإذاعة في لبنان والسعودية والامارات وكذلك منصات الأغاني.





الأغنية كلمات علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، توزيع جمال ياسين، ميكس وماستر رالف سليمان. وإنتاج حمدي بدر.

"كلنا مننجر" هي شارة مسلسل "داون تاون"، الذي سيعرض على أحد المنصات قريبا بعد خروجه من الموسم الرمضاني، والعمل بطولة كارمن لبس، وأمل بشوشة، وسامر إسماعيل، وستيفاني صليبا، وسارة أبي كنعان، ومن إخراج زهير قنوع.

ورغم مشوار وائل كفوري الطويل، فإن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها شارة مسلسل.



