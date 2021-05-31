شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تبدأ العد التنازلي لعرض مسلسلها الجديد Loki.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عالم ديزني للأفلام والمسلسلات، الترويج لمسلسلها الجديد Loki، المقرر عرضه يوم 9 يونيو المقبل، بسلسلة من الإعلانات الإلكترونية وعبر وسائل الإعلام العالمية، بعد فترة طويلة من التأجيلات التي شهدها المسلسل خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب تفشي جائحة كورونا.



Loki

من ناحية أخرى سبق أن أعلنت شركة ديزنى عن بدء العمل على الجزء الثانى من مسلسل "Loki"، الذى ستعرض حلقاته على منصتها، وذلك رغم عدم عرض الجزء الأول حتى الآن، وبحسب موقع Deadline الشهير، فإن هناك رغبة كبيرة لدى شركتى مارفل وديزنى في خروج الجزء الثانى للنور لثقتهم الكبيرة بنجاح الجزء الأول رغم عدم طرحه بعد، كما أشار التقرير إلى أن هناك اتفاقا بينهما من نوفمبر من العام الماضى على بدء العمل على الجزء الثانى بداية 2021.

وكانت شركة مارفل، قد كشفت فى نوفمبر الماضى عن بعض ملامح خطتها الجديدة للعام المقبل، والتى تضمنت مسلسل جديد لشخصية "لوكى – loki"، وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة Entertainment، للممثل توم هيدلستون، الذى جسد الشخصية الشهيرة، أكد أن بداية التصوير ستكون فى شهر يناير المقبل، وهو ما تم بالفعل، حيث بدأ تصوير الجزء الأول، على أن يُطرح الموسم الأول من المسلسل فى عام 2021، قبل أن يتم تحديد موعده مؤخرا.

"لوكى" هو شخصية من أساطير الإسكندنافية، التى ظهرت فى الكثير من الأفلام بجوار شخصية "ثور" التى يجسدها كريس هيمسوورث، والتى من المرجح أن يظهر فى المسلسل فى بعض المشاهد البدائية عن سرد احداث بلادهم "ازجارد".