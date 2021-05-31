شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن حبيبة براد بيت الجديدة أندرا داي.. تصغره بـ 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يومًا تلو الآخر يثبت النجم العالمي براد بيت أنه لا يستطيع العيش بدون حب حيث ينتقل من علاقة إلى أخرى أغلبها ما بين حسناوات هوليود وآخرها ما حصل موخرًا بتأكيد عدة تقارير أجنبية أن ممثل هوليود الأشقر فى طريقه إلى قصة حب جديدة قد تنكشف ملامحها أكثر فى الأيام المقبلة.

وذكر تقرير ذا ميرور ان براد بيت معجب للغاية بالممثلة الصاعدة أندرا داي وأضاف الموقع أنها تبادله نفس الإعجاب مؤكدين أن القصة بدات فى شهر مارس من العام الجاري بكواليس حفل الأوسكار حيث بادل الاثنان نظرات الإعجاب لبعضهما قبل أن تتخذ العلاقة مسارًا جديًا فى الرومانسية بينهما وفقا لموقع ذَا ميرور.

وخلال التقرير التالي نسلط الضوء على الممثلة التي خطفت قلب براد بيت من خلال ابرز المعلومات عنها.



حبيبة براد بيت

من مواليد شهر سبتمبر من عام ١٩٨٤ اي انها تصغره بقرابة الـ 20 عام حيث أن نجم هوليود من مواليد عام 1963.

هي مغنية وكاتبة أغاني أمريكية اشتهرت فى عالم الغناء، وتصدرت أغانيها المبيعات قبل دخولها مجال التمثيل مؤخراً.

بدأت الغناء في سن مبكرة في كاليفورنيا، كما بدأت أيضًا في تلقي دروس الرقص في سن الخامسة.



اندرا داي

اهم جائزة حصلت عليها هى فوزها بجائزة أفضل ممثلة بفاعليات الجولدن جلوب الأخيرة التى أقيمت هذا العام عن دورها في فيلم The United States vs. Billie Holiday

حققت بذلك انجاز كبير حيث باتت ثاني امرأة سوداء فقط تفوز بالجائزة فى تاريخها الطويل