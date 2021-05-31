هكذا احتفل سعد لمجرد بعيد ميلاد والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان المغربي سعد لمجرد، متابعيه وجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتفاله بعيد ميلاد والدته.

وكتب لمجرد، عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "مامتي الحنينة.. كل عام وأنتي حب حياتي.. الله يحفظك ويطول عمرك ويرزقني رضاك.. عيد الأم".

وكان لمجرد، قد طرح أغنية في شهر رمضان الماضي بعنوان "نادي يا الله" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات زكريا الحداني، وألحان رضوان الديري، ومن توزيع رشيد محمد علي.

وطرح سعد لمجرد، قبلها أغنية "نجيبك" وهي من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.